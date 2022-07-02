На чиле: Муцениеце в мини-бикини цвета сочной травы поплескалась в бассейне с детьми Прилучного

Агата Муцениеце уже давно стала популярной актрисой. Она снялась в сериале «Закрытая школа» и успела отметиться в фильме «Тобол».

Однако многие поклонники следили за ней, так как она была женой Павла Прилучного и подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. После развода бывшие супруги остались друзьями.