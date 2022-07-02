На чиле: Муцениеце в мини-бикини цвета сочной травы поплескалась в бассейне с детьми Прилучного

Агата Муцениеце уже давно стала популярной актрисой. Она снялась в сериале «Закрытая школа» и успела отметиться в фильме «Тобол».
Однако многие поклонники следили за ней, так как она была женой Павла Прилучного и подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. После развода бывшие супруги остались друзьями.
Недавно Прилучный вернулся из отпуска, который провел с детьми и новой возлюбленной Зепюр Брутян. Лишь спустя два дня после возвращения он отдал детей Агате. Актриса не скрывала своего счастья, так как истосковалась по наследникам. Она решила продлить им отдых и увезла за город.
Муцениеце покрасовалась у бассейна, а потом отправилась плавать. Она поплескалась в воде, плавая на надувном крокодиле. Артистка облачилась в мини-бикини цвета сочной травы. В подобном купальнике этим летом щеголяет и Ксения Бородина.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Недавно произошло то, о чем я мечтала давно! Готовы? Так вот, я стала лицом элитных аксессуаров для бассейна «Че такой надутый»! Попросили сделать максимально нативный интеграцию!? Ну как? Не сильно в лоб?» – в шутку написала звезда.
Агата поплескалась в бассейне с детьми. Ранее она признавалась, что отдых без дочки и сына для нее кажется очень скучным.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие осыпали комплиментами Муцениеце, которая заметно постройнела.
«Агата, твое лицо подойдет ко всему элитному», «Выглядишь бомбически», «Какая крутая мамочка», «Вот это богиня», «Шикарное тело», «Ты бесподобна», «Только краше становишься с каждым годом», «Счастье в глазах», — прокомментировали пост подписчики.
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