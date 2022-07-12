«На чердаке была лежанка»: Соседов раскрыл детали, как в дом Пугачевой проник фанат

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как однажды в дом к певице Алле Пугачевой проник не совсем здоровый фанат.
«Алла Пугачева не особенно любила об этом рассказывать. Подробности поведала домработница Примадонны Люся Дороднова. Потом это подтвердил бывший муж Аллы Пугачевой Женя Болдин. Фанат через трубу спустился в квартиру на шестом этаже. Он был почитателем ее таланта. Украл пасхальные куличи. Женя Болдин не нашел бритвенный станок. Также пропал портативный маленький магнитофон «Сони». Пугачева купила его в зарубежной поездке».
Как отметил Соседов, Пугачева и ее близкие обнаружили, что вход в каминную трубу в золе и мусоре. Выяснилось, что кто-то через камин пробрался в квартиру. На чердаке у фаната была лежанка, матрас там лежал. Он там жил. Но это был не вполне здоровый почитатель таланта Пугачевой», - заметил Соседов.
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Напомним, что Алла Пугачева во времена СССР пользовалась огромным вниманием со стороны фанатов. Некоторые ее откровенно преследовали.