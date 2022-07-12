«На чердаке была лежанка»: Соседов раскрыл детали, как в дом Пугачевой проник фанат

Как отметил Соседов, Пугачева и ее близкие обнаружили, что вход в каминную трубу в золе и мусоре. Выяснилось, что кто-то через камин пробрался в квартиру. На чердаке у фаната была лежанка, матрас там лежал. Он там жил. Но это был не вполне здоровый почитатель таланта Пугачевой», - заметил Соседов.

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Напомним, что Алла Пугачева во времена СССР пользовалась огромным вниманием со стороны фанатов. Некоторые ее откровенно преследовали.

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