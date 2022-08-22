На берегу Эгейского моря: Навка в сарафане с рюшами на декольте и в морковной шляпке позавтракала на террасе

«Находясь на берегу Эгейского моря со стороны Турецкого побережья, я окунулась в культуру народов, которые когда-то населяли этот регион. А это: лидийцы, фригийцы, спартанцы, персы, македонцы, римляне, византийцы и греки.

Это невероятно здорово, что, находясь на территории одного государства, можно познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных народов.

Часто бываю в Турции и по работе, и с туристическим целями. Хочу отметить, что благодаря русским туристам наблюдаю позитивную динамику в развитии. Как в сервисе, так и в вариантах отдыха. Становится интереснее, вкуснее, разнообразнее», — уточнила Навка.