На берегу Эгейского моря: Навка в сарафане с рюшами на декольте и в морковной шляпке позавтракала на террасе

Татьяна Навка проводит каникулы на элитном курорте. В личном микроблоге олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась свежими снимками, показав, как проходит ее отпуск. Жену Дмитрия Пескова запечатлели во время завтрака на террасе. Фигуристка позировала в сарафане с рюшами и цветочным принтом. Изюминкой образа стала морковная шляпка. Не забыла спортсменка и про имиджевые очки.
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Татьяна Навка в сарафане с рюшами на декольте. Фото: личный архив
Татьяна Навка позавтракала на террасе. Фото: личный архив
«Находясь на берегу Эгейского моря со стороны Турецкого побережья, я окунулась в культуру народов, которые когда-то населяли этот регион. А это: лидийцы, фригийцы, спартанцы, персы, македонцы, римляне, византийцы и греки.
Это невероятно здорово, что, находясь на территории одного государства, можно познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных народов.
Часто бываю в Турции и по работе, и с туристическим целями. Хочу отметить, что благодаря русским туристам наблюдаю позитивную динамику в развитии. Как в сервисе, так и в вариантах отдыха. Становится интереснее, вкуснее, разнообразнее», — уточнила Навка.