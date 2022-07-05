На Анастасию Макееву подал в суд бывший муж

Бывший муж Анастасии Макеевой Александр Сакович подал на нее в суд. Дело касается раздела совместно нажитого имущества.

«Он женился на красотке поэтому должен быть счастлив. Но происходит как-то так», — посетовала Макеева в соцсетях, заметив, что юрист женат на актрисе Екатерине Седик.

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Сейчас Макеева замужем за Романом Мальковым, которого недавно пристроила работать к себе концертным директором. Муж помогает ей еще в двух направлениях — продаже одежды и квантовой психологии.

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