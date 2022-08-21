«На Аллусике свет клином не сошелся!»: подавшийся в певцы Гоген нашел замену Пугачевой

Гоген Солнцев решил начать карьеру певца сразу со сложного: он записал песню «Аллусик, ты мой — пупсик!» и вместе с предложением исполнить ее дуэтом отправил Алле Пугачевой. Примадонна ответила молчанием.

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«Я надеялся, что Алла споет этот хит со мной. Уже со студией договорился. Отдал 10 тысяч евро, чтобы песню полностью записать и пустить в продвижение», — с грустью отметил блогер.

По его словам, раз с Пугачевой не получилось, то может получиться с кем-то другим. Хотя песня подразумевалась как признание в любви артистке, шоумен не видит сложность в том, чтоб исправить несколько строчек.

«На Аллусике свет клином не сошелся! Если она откажется, то поменяю имя на Любоньку и отправлю Успенской», — поделился планами Гоген.

Ранее стало известно, что Галкин запретил Пугачевой петь дуэтом с Гогеном. Такое мнение высказал сам шоумен. Он предположил, что соцсетями Примадонны заведует ее супруг-юморист, который из-за ревности мог не сообщить о предложении спеть дуэтом.