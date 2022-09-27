На 69-м году жизни умер певец Борис Моисеев

Танцор и певец Борис Моисеев умер в 68 лет. Об этом со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха сообщает РИА Новости.

Артиста без сознания в собственной квартире обнаружила его домработница, приехавшие врачи констатировали смерть. О причинах кончины шоумена пока не известно.

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Известно, что Борис Моисеев в последние годы жизни сильно болел, пережил инсульт и практически стал затворником, не желая появляться на людях в неподобающем виде.

Он, как и многие российские артисты, стал популярным после знакомства с Аллой Пугачевой. В 1978 году он создал танцевальное трио «Экспрессия», в котором работал с двумя девушками.

Позже необычных артистов заметила Примадонна и пригласила в свое шоу. Через несколько лет Моисеев отправился в свободное плавание, но не прекратил дружбу с Пугачевой.