Мюли а-ля Восток и брюки в полоску: Собчак похвасталась своим летним образом

На сей раз светская львица представила расслабленный образ в голубых тонах, сочетав его с аксессуарами коричневых оттенков.

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Ксения Собчак подобрала полосатый костюм с рубахой и брюками в пижамном стиле. А полоска, как известно, визуально стройнит.

Дополнила лук жена Константина Богомолова мюлями а-ля Восток с узким мысом и вязаной сумкой с кожаными элементами, напоминающей корзину.