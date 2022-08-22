Мюли а-ля Восток и брюки в полоску: Собчак похвасталась своим летним образом

Ксения Собчак этим летом стала радовать своих поклонников новой рубрикой в соцсетях «Мои луки не для скуки». Ведущая показывает образы, в которых выходит на публику в этом сезоне.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На сей раз светская львица представила расслабленный образ в голубых тонах, сочетав его с аксессуарами коричневых оттенков.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ксения Собчак подобрала полосатый костюм с рубахой и брюками в пижамном стиле. А полоска, как известно, визуально стройнит.
Дополнила лук жена Константина Богомолова мюлями а-ля Восток с узким мысом и вязаной сумкой с кожаными элементами, напоминающей корзину.
Летний образ Собчак. Фото: соцсети