«Мяу!»: люди ахнули, увидев ныряющую в бассейн мускулистую Муцениеце в бикини

Бывшая жена Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце показала всем, какую фигуру скрывала до прихода лета. Звезда сериала «Тобол» уехала за город с детьми, чтобы отдохнуть от городской суеты. И отправилась в бассейн, где от души развлеклась.

Релакс на шезлонге неподалеку от воды – не для Муцениеце. Агата любит, чтобы было шумно и весело, поэтому спешит нырнуть в бассейн. На замедленных кадрах видно, какой мускулистой стала звезда. Рельефы красотка приобрела на шоу «Ледниковый период», и, судя по всему, хорошо постаралась, чтобы сохранить их надолго. «Мяу!» - пописала звезда свое видео в Сети. Увидев кадры из бассейна, подписчики в Сети восторженно ахнули.