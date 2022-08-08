«Мята, лук, петрушечка»: Малахов показал скромные грядки, приехав в родные Апатиты

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в свои отпуска разъехались кто куда. Ксения Собчак вместе с сыном Платоном отдыхает в Париже, Кристина Орбакайте с дочкой Клавой летала к маме в Юрмалу, Агата Муцениеце увезла детей в деревню. А шоумен Андрей Малахов перебрался в родные Апатиты.

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Так, муж Натальи Шкулевой похвастался урожаем - грядками с зеленью. Оказывается, как и Максим Галкин, телеведущий не прочь полакомиться овощами и травами с собственного огорода.