«Мята, лук, петрушечка»: Малахов показал скромные грядки, приехав в родные Апатиты

Ведущий программы «Прямой эфир» проводит отпуск на малой родине.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева. Фото: личный архив

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса в свои отпуска разъехались кто куда. Ксения Собчак вместе с сыном Платоном отдыхает в Париже, Кристина Орбакайте с дочкой Клавой летала к маме в Юрмалу, Агата Муцениеце увезла детей в деревню. А шоумен Андрей Малахов перебрался в родные Апатиты.

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Так, муж Натальи Шкулевой похвастался урожаем - грядками с зеленью. Оказывается, как и Максим Галкин, телеведущий не прочь полакомиться овощами и травами с собственного огорода.

«А вот наши грядки, посмотрите! Мята, лук, петрушечка - все здесь», - любовался зеленью Малахов.

Андрей Малахов похвастался грядками с мятой и петрушкой в Апатитах. Фото: личный архив

Своими парниками и теплицами когда-то увлеченно занимался и шоумен Максим Галкин. На огороде в подмосковной деревне Грязь у мужа Примадонны росли и помидоры, и баклажаны, и огурцы, и перцы. Все овощи в изобилии подавались на стол, когда семья садилась обедать в замке.

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