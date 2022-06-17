«Мы знаем пол ребенка»: стало известно, когда беременная дочь Иосифа Пригожина родит

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная вынашивает первенца. Об этом стало известно случайно, сама девушка собиралась скрывать интересное положение. До настоящего момента она не афишировала и свой срок. Но приоткрыла завесу тайны по просьбе поклонников.

Оказалось, Даная Пригожина на 31-й неделе беременности. А это значит, что до родов осталось два месяца, и родить она должна во второй декаде августа, когда наступит 40 недель. Но это лишь приблизительный срок — у каждой беременной все по-разному.