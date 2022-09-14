«Мы живем в эпоху, когда все быстро»: Андреасян объяснил, почему Comedy Club победил КВН

Как заметил Андреасян, он понимает, почему все подсели на телеграм-каналы? «Потому что это актуально. Вы съели тортик. Я об это тут же узнал. Мы не ждем встречи через две недели, чтобы узнать, как вы провели тот день. Мы живем в эпоху, когда все быстро. Это нужно принять», - заявил Андреасян.

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Напомним, что Comedy Club - это российское юмористическое шоу производства Production, выходящее на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года.