«Мы выросли»: Аня Левченко показала, как сейчас выглядит ее сын от Валеры Блюменкранца

Экс-участница «Дома-2» Аня Левченко довольно часто делится с подписчиками снимками с участием сына Давида.
Молодая мама растворяется в малыше и хочет, чтобы ее радость разделяли поклонники.
Снимки очаровательного Давида всякий раз умиляют фанатов Анны Левченко. Восхищаются они и тем, какой прекрасной мамой оказалась Анна.
На днях Давиду исполнилось полтора года. Аня Левченко для фото поставила сына на стульчик, чтобы он казался выше и взрослее.
«Мы выросли», — подписала Аня Левченко кадр.
Сын Ани Левченко. Фото: соцсети
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Напомним, Аня Левченко с некоторых пор одна воспитывает Давида. Папа мальчика, Валерий Блюменкранц, переехал из Санкт-Петербурга в Москву. Пара готовится развестись, с Давидом Валерий планирует видеться раз в месяц.