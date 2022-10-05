«Мы выросли»: Аня Левченко показала, как сейчас выглядит ее сын от Валеры Блюменкранца

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Напомним, Аня Левченко с некоторых пор одна воспитывает Давида. Папа мальчика, Валерий Блюменкранц, переехал из Санкт-Петербурга в Москву. Пара готовится развестись, с Давидом Валерий планирует видеться раз в месяц.