«Мы вымрем, если будем заниматься этой ерундой!»: Лоза поддержал закон против ЛГБТ-пропаганды

Александр Хинштейн сообщил, что правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала его законопроект об ответственности за любую ЛГБТ-пропаганду.
Он предусматривает штрафы за активное одобрение нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений (400 тыс. рублей — для граждан и 5 млн рублей — для организаций).
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Юрий Лоза с воодушевлением высказался об этой новости. Артист полагает, что без закона человечество обречено на вымирание.
«Поддерживаю закон! По медицинским показаниями только одна десятая процента людей склонны к этому. Склонны! Это не значит, что займутся. Но за счет пропаганды количество людей с нетрадиционной ориентацией уже приблизилось к десяти процентам.
То есть в сто раз увеличилось количество людей, которые готовы этим заниматься. Только за счет пропаганды! Поймите, если не пропагандировать, то проблема уйдет сама собой и будет нормальная жизнь.
Мы вымрем просто, если все будут заниматься этой ерундой!» — сказал эксклюзивно для Teleprogramma.pro Юрий Лоза.