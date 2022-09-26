«Мы вымрем, если будем заниматься этой ерундой!»: Лоза поддержал закон против ЛГБТ-пропаганды

Александр Хинштейн сообщил, что правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала его законопроект об ответственности за любую ЛГБТ-пропаганду.

Он предусматривает штрафы за активное одобрение нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений (400 тыс. рублей — для граждан и 5 млн рублей — для организаций).

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Юрий Лоза с воодушевлением высказался об этой новости. Артист полагает, что без закона человечество обречено на вымирание.