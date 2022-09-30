«Мы всю жизнь бежим за благами»: Миро заметила в трагедии Остроумовой общечеловеческую боль

Ольга Остроумова призналась в интервью КП, что потеряла смысл жизни после смерти своего мужа Валентина Гафта.

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«Такую же пустоту я испытала после ухода Вали. Вот какая-то пустота вдруг наступила. В квартире у нас были какие-то клоуны, которых дарили, мы собирали. Я думаю — и зачем мне это все теперь? Когда стало пусто…» — рассказала Остроумова.

Лена Миро заметила, что эти слова трогают до глубины души, они делают понятными ценности нашего человеческого бытия.

«Живите главным — тем, не что у вас есть, а кто у вас есть. Родители, мужья/жены, дети, друзья. Именно они, эти люди, которых вы любите, общение с ними, и есть самое главное в жизни», — написала в ЖЖ Миро.

Блогер посоветовала прямо сейчас обнять своих близких.