«Мы все»: Вика Романец и Антон Гусев из «Дома-2» официально развелись

Бывшие участники «Дома-2» Вика Романец и Антон Гусев в эту пятницу, 8 июля, официально оформили развод
Пара рассталась после пяти лет брака.
«Мы все, — написала Вика Романец в микроблоге. — На самом деле, было много плохого. Но хорошего больше. Как минимум, мы круто проводили время в разных уголках мира на протяжении пяти лет».
В микроблоге Вика Романец поделилась кадрами, которые были сделаны во время многочисленных путешествий пары.
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Напомним, Вика Романец приняла решение расстаться с Антоном Гусевым, когда уличила его в измене. Чтобы залечить душевные раны, Вика отправилась в путешествие по Франции и там сумела настроиться на позитивный лад.
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