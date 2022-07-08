«Мы все»: Вика Романец и Антон Гусев из «Дома-2» официально развелись

В микроблоге Вика Романец поделилась кадрами, которые были сделаны во время многочисленных путешествий пары.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Вика Романец приняла решение расстаться с Антоном Гусевым, когда уличила его в измене. Чтобы залечить душевные раны, Вика отправилась в путешествие по Франции и там сумела настроиться на позитивный лад.