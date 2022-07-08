«Мы все»: Вика Романец и Антон Гусев из «Дома-2» официально развелись

По иронии судьбы, экс-участники проекта Гусев и Романец перестали быть мужем и женой в День любви, семьи и верности.
Вика Романец и Антон Гусев

Вика Романец и Антон Гусев. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Вика Романец и Антон Гусев в эту пятницу, 8 июля, официально оформили развод 

Пара рассталась после пяти лет брака.

«Мы все, — написала Вика Романец в микроблоге. — На самом деле, было много плохого. Но хорошего больше. Как минимум, мы круто проводили время в разных уголках мира на протяжении пяти лет».

В микроблоге Вика Романец поделилась кадрами, которые были сделаны во время многочисленных путешествий пары.

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Напомним, Вика Романец приняла решение расстаться с Антоном Гусевым, когда уличила его в измене. Чтобы залечить душевные раны, Вика отправилась в путешествие по Франции и там сумела настроиться на позитивный лад.

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