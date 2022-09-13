«Мы все ее ждали. Он ее любил»: МакSим так и не пришла на похороны к бывшему продюсеру и возлюбленному

Продюсера Юрия Алексеева, умершего в 53 года от инфаркта, проводили в последний путь в Ленинградской области.

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На похоронах у него было мало близких — только друзья, коллектив «Онлайн», который он раскручивал в последнее время, и его племянница Виктория Алексеева.

Она оказалась единственной родственницей у бывшего возлюбленного певицы Максим (МакSим). Она, к слову, так и не пришла на проводы.

«Мы все ее ждали, потому что в жизни дяди она была человеком важным, иначе и не скажешь. Он гордился ее успехами, ведь это он первым заметил ее талант и перетащил ее из Казани в Питер. А еще он ее любил…» — со слезами на глазах рассказала Алексеева корреспонденту КП.