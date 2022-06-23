«Мы вместе!»: Волочкова представила публике молодчика, в объятиях которого оказалась на террасе

Анастасия Волочкова устроила в своем особняке на Рублевке застолье, на которое пригласила своего сотрудника, контент-менеджера Вадика, так и представив его публике. Юноша, который младше нее раза в два, расположился с балериной на софе, и она прильнула к нему поближе, чтобы запечатлеться на память для соцсетей.

«Незаменимый контент-менеджер нашей команды и мой добрый друг не смог проехать мимо нашего дома. Я счастлива, что мы вместе!» - призналась звезда сцены, опубликовав совместные кадры.