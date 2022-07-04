«Мы в прекрасных отношениях»: Евгений Цыганов утверждает, что не бросал мать своих семерых детей

Звезда театра и кино Евгений Цыганов шесть лет назад расстался с матерью своих семерых детей, актрисой Ириной Леоновой.

Артист влюбился в Юлию Снигирь и ушел к ней от жены. На тот момент Снигирь уже была беременна и через некоторое время родила Цыганову сына.

Все, что тогда писали о разрыве Леоновой и Цыганова, возмущает артиста до сих пор. По его словам, как такового расставания и не было.