«Мы в прекрасных отношениях»: Евгений Цыганов утверждает, что не бросал мать своих семерых детей

Звезда театра и кино Евгений Цыганов шесть лет назад расстался с матерью своих семерых детей, актрисой Ириной Леоновой.
Артист влюбился в Юлию Снигирь и ушел к ней от жены. На тот момент Снигирь уже была беременна и через некоторое время родила Цыганову сына.
Все, что тогда писали о разрыве Леоновой и Цыганова, возмущает артиста до сих пор. По его словам, как такового расставания и не было.
«Но расставание же есть. Вы были вместе, теперь — нет. Семеро детей все-таки…» — уточнила Ксения Собчак в беседе с Евгением Цыгановым.
«Давайте опустим подробности — сколько были вместе, до какой степени были вместе, какое количество часов проводили. Да, семеро детей. Я не отнекиваюсь, что ничего не было. Наоборот, мы в прекрасных отношениях, мы общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена».
Ирина Леонова. Фото: Global Look Press
«Решение о расставании принял ты?» — вновь попыталась получить ответ на вопрос Ксения Собчак.
«Не хочу влезать в датирование…» — уклонился собеседник Ксении Анатольевны.
Далее Евгений Цыганов предпочел уйти от ответа и не вдаваться в детали.
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По материалам Youtube-шоу «Осторожно: Собчак».
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