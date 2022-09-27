«Мы в ней это считываем»: психолог Степанова объяснила, почему Пугачеву так любят геи

Алла Пугачева, по мнению блогера, психолога Вероники Степановой, магнитом притягивает геев. На фоне заявления Маргариты Симоньян о том, что пятый муж Примадонны Максим Галкин* предпочитает однополые отношения, эксперт объяснила, в чем именно женщина, которая поет, отличается.

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Как выяснилось, в характере Пугачевой есть черта, которая и привлекает геев. О ней Степанова подробно разъяснила при разборе личности певицы.