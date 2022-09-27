«Мы в ней это считываем»: психолог Степанова объяснила, почему Пугачеву так любят геи

Алла Пугачева, по мнению блогера, психолога Вероники Степановой, магнитом притягивает геев. На фоне заявления Маргариты Симоньян о том, что пятый муж Примадонны Максим Галкин* предпочитает однополые отношения, эксперт объяснила, в чем именно женщина, которая поет, отличается.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Как выяснилось, в характере Пугачевой есть черта, которая и привлекает геев. О ней Степанова подробно разъяснила при разборе личности певицы.
«Училась она хорошо в школе, но подростком была очень сложным. С 14 лет начала курить, то есть такая бунтарка. А мы в ней это и считываем, почему ее и любят геи: не только потому, что она такая дива, но в ней присутствует та самая мужицкая часть, она вот в этом мальчишестве, бунте внутреннем глушится женственность. Есть жесткость, папироска, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность», - объяснила эксперт.
Пугачева с трудом удерживала свои импульсы, разрушающие здоровье и жизнь. Взять себя в руки она смогла лишь с возрастом. И то благодаря появлению близнецов Лизы и Гарри Галкиных. Потому что до них, по мнению Степановой, она «жрала в три горла».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента