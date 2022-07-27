«Мы туда и не собирались»: директор «Руки Вверх!» — о запрете на въезд в Эстонию

Запрет властей Эстонии на выступления группы «Руки Вверх!» не станет чем-то критическим для развития коллектива, заявил концертный директор группы Роберт Погосян. Он добавил, что музыканты и не планировали посещать с концертами эту страну.

«За эти два года у нас очень много скопилось концертов, которые переносились. И сейчас мы начали их отрабатывать», — объяснил Погосян.

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В Эстонии же в последний раз они были в 2018 году, на их выступление пришли восемь тысяч зрителей. Концертный директор добавил, что новость о запрете, конечно, его опечалила, но музыканты и прежде не планировали приезжать с концертами в Эстонию каждый год, сообщает телеканал «360».