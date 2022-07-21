«Мы существуем в диалоге»: Франдетти рассказал об отношениях с Варшавером

Как отметил Франдетти, для него колоссальный опыт поработать в «Ленкоме». Учиться управлению театром он собирается как раз у Варшавера, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Алексей Франдетти был назначен на должность главного дирижера «Ленкома» несколько недель назад. Контракт с ним заключен на три года.