«Мы существуем в диалоге»: Франдетти рассказал об отношениях с Варшавером

Главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти заявил, что у него сложились рабочие отношения с директором театра Марком Варшавером.
«Мы существуем в диалоге. И в диалоге, который есть на сегодняшний день по поводу материала, приглашаемых режиссеров, мы сходимся. Мы его выстраиваем, и, как мне кажется, у нас это неплохо получается».
Как отметил Франдетти, для него колоссальный опыт поработать в «Ленкоме». Учиться управлению театром он собирается как раз у Варшавера, сообщает МК.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Алексей Франдетти был назначен на должность главного дирижера «Ленкома» несколько недель назад. Контракт с ним заключен на три года.