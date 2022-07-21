«Мы существуем в диалоге»: Франдетти рассказал об отношениях с Варшавером

Как отметил главный режиссер «Ленкома», для него колоссальный опыт работа в таком театре.
Алексей Франдетти

Алексей Франдетти. Фото: Global Look Press

Главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти заявил, что у него сложились рабочие отношения с директором театра Марком Варшавером.

«Мы существуем в диалоге. И в диалоге, который есть на сегодняшний день по поводу материала, приглашаемых режиссеров, мы сходимся. Мы его выстраиваем, и, как мне кажется, у нас это неплохо получается».

Как отметил Франдетти, для него колоссальный опыт поработать в «Ленкоме». Учиться управлению театром он собирается как раз у Варшавера, сообщает МК.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Алексей Франдетти был назначен на должность главного дирижера «Ленкома» несколько недель назад. Контракт с ним заключен на три года.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  