«Мы стали семьей»: Акиньшина сделала заявление о Козловском

Оксана Акиньшина — талантливая актриса, привлекательная женщина и многодетная мама. О ее бурной личной жизни можно сериалы писать.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

До 15 лет она встречалась с актером Алексеем Чадовым, потом жила с музыкантом Сергеем Шнуровым. В 2008 году познакомилась со своим первым мужем, предпринимателем Дмитрием Литвиновым. Жила с ним недолго, а их общего сына Филиппа в итоге всю жизнь воспитывает мама актрисы.

Потом Оксана была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани, родила ему двоих детей — сына Константина и дочь Эмми. Как пишет КП, они, скорее всего, живут с отцом в Грузии.

Ну а после выхода фильма-катастрофы «Чернобыль» в свете упорно стали ходить слухи о романе Оксаны Акиньшиной и режиссера картины Данилы Козловского. Пара никак не комментировала эти разговоры, но на светских мероприятиях они нередко появлялись вместе, да и красавец актер расстался с матерью своей дочки Ольгой Зуевой.

Вместе с тем Акиньшина не скрывала, что сблизилась с Козловским.