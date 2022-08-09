«Мы снова будем вместе»: Джон Траволта трогательно высказался после смерти партнерши по фильму «Бриолин»

8 августа в Калифорнии скончалась актриса Оливия Ньютон-Джон — звезда культового фильма-мюзикла «Бриолин» 1978 года. Кинозвезда ушла из жизни в 73 года после долгой борьбы с раком молочной железы.

Среди оплакивающих смерть актрисы стоит отметить 68-летнего Джона Траволту, который был ее партнером по тому самому «Бриолину».

«Моя дорогая Оливия, ты сделала нашу жизнь намного лучше. Твое влияние было невероятным. Я так сильно тебя люблю. Мы увидимся на дороге, и мы снова будем вместе. Твой с первого момента, когда я увидел тебя, и навсегда! Твой Дэнни, твой Джон!» — написал актер в социальной сети.

Добавим, что в 2020 году Траволта потерял жену — и тоже из-за рака молочной железы.

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