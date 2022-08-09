«Мы счастливы»: Тодоренко в белом платье оверсайз предстала с подросшим крохой сыном в Майами

У пары растет сын Михаил. А в этом году Регина объявила о беременности. При этом она работала, а также путешествовала. Рожать телеведущая решила в Майами, куда приехала на последних сроках беременности. С ней был муж, который во всем поддерживал возлюбленную.

Тодоренко решилась на домашние роды. До последнего момента они не узнавали пол ребенка. У них родился второй сын Мир.

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