«Мы счастливы»: Тодоренко в белом платье оверсайз предстала с подросшим крохой сыном в Майами

Регина Тодоренко много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что начинала строить карьеру певицы, но потом стала ведущей шоу «Орел и решка».
С приходом славы артистка начала играть в театре и теперь принимает участие в съемках разных шоу. Также она счастлива в браке с Владом Топаловым.
У пары растет сын Михаил. А в этом году Регина объявила о беременности. При этом она работала, а также путешествовала. Рожать телеведущая решила в Майами, куда приехала на последних сроках беременности. С ней был муж, который во всем поддерживал возлюбленную.
Тодоренко решилась на домашние роды. До последнего момента они не узнавали пол ребенка. У них родился второй сын Мир.
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Теперь Тодоренко пишет сказки, которые читает своим детям. Она редко делится кадрами с малышом. Однако телеведущая не скрывает, что хлопот у нее прибавилось. 9 августа ее наследнику исполнился месяц.
Пара отметила это событие. Топалов купил шарики и украсил ими квартиру. Регина принарядилась в белое платье свободного кроя с принтом и сделала голливудские локоны. Она позировала с крохой сыном.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
«1 месяц пролетел незаметно, за этот месяц в нашей семье стало в 2 раза больше любви и в 2 раза больше детских криков, оров, игрушек и бессонных ночей, но мы счастливы. Благодарю тебя, моя любовь, Влад, за заботу и всю эту сказочную цветочную красоту», — написала звезда.
Поклонники и друзья поздравили супругов. Многие отметили, что телеведущая хорошо выглядит и уже постройнела. Ее осыпали комплиментами. Лицо малыша пара пока скрывает.