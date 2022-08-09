«Мы счастливы»: беременная Рагозина в белом платье-футляре сыграла свадьбу в консульстве России в Израиле

«Друзья, всем огромное спасибо за поздравления! Мы рады, что вы от всей души счастливы вместе с нами! Вчера был знаменательный день для нас, мы расписались и узаконили отношения!

В консульстве России встретили тепло! Посол России, Анатолий Дмитриевич, с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями у нас! Душевно нас поздравили! Мы с мужем счастливы!

Р.S. Знаю, вам всем любопытно, кто мой избранник!? Позже покажу фото! Не все сразу!» – поделилась она.