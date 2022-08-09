«Мы счастливы»: беременная Рагозина в белом платье-футляре сыграла свадьбу в консульстве России в Израиле

Наталья Рагозина до недавнего времени о личной жизни не говорила. Но во время поездки в Израиль звезда перестала скрывать беременность.
В 46 лет Наталья готовится стать мамой во второй раз. Она проводит последние месяцы беременности в городе Герцлия. Блондинка занимается спортом и признается, что прекрасно себя чувствует. А накануне она сыграла свадьбу с возлюбленным, но пока не раскрыла его имя. Рагозина облачилась в платье-футляр и фату. Наряд подчеркнул ее округлившийся живот.
Мероприятие состоялось в консульстве России. Примечательно, что посол России Анатолий Дмитриевич с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями на свадьбе.
Наталья устроила фотосессию и отметила радостное событие. Однако лицо новоиспеченного мужа она скрыла за смайлами на фото.
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Наталья Рагозина с мужем. Фото: соцсети звезды
«Друзья, всем огромное спасибо за поздравления! Мы рады, что вы от всей души счастливы вместе с нами! Вчера был знаменательный день для нас, мы расписались и узаконили отношения!
В консульстве России встретили тепло! Посол России, Анатолий Дмитриевич, с супругой Ольгой Евгеньевной были свидетелями у нас! Душевно нас поздравили! Мы с мужем счастливы!
Р.S. Знаю, вам всем любопытно, кто мой избранник!? Позже покажу фото! Не все сразу!» – поделилась она.
Наталья Рагозина. Фото: соцсети звезды
Друзья и поклонники поздравили спортсменку. Многие отметили, что она прекрасно выглядит.
«Пусть счастье будет вечным! Поздравляю от всей души!» — написала Татьяна Брухунова.
«Наташенька, поздравляю вас! Абсолютного счастья вам и вселенской любви!» — присоединилась Катя Лель.
«Счастья! Любви! Ты аж светишься», «Какая пара», «Вот это радость», — стали писать подписчики.