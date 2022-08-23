«Мы с Сережей больше не вместе»: Таня Мусульбес из «Дома-2» рассталась со вторым мужем

Бывшая участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес поделилась с подписчиками грустной новостью. Она рассталась со вторым мужем Сергеем Михом.
Опухшая от слез Таня Мусульбес призналась, что она очень расстроена этим обстоятельством.
«Мы с Сережей больше не вместе, — рассказала Таня Мусульбес. — Я старалась быть сильной, ничего не рассказывать, не показывать, переждать, пережить и после поделиться. Вы знаете, что я достаточно закрытая. Мне тяжело об этом рассказывать не то что аудитории, а вообще кому-либо из знакомых. Я такая — все в себе. Это случилось не вчера и не позавчера, но мне очень тяжело».
Говорить о причинах разрыва Таня Мусульбес пока отказалась. Она лишь рассказала, что они с мужем по-разному видели отношения в браке.
Напомним, Таня Мусульбес и Сергей Мих поженились в феврале 2020 года. За три месяца до свадьбы с Сергеем Таня Мусульбес рассталась с первым мужем Виктором Литвиновым. Он сейчас счастливо женат и воспитывает сына, которому скоро будет год.
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