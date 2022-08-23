«Мы с Сережей больше не вместе»: Таня Мусульбес из «Дома-2» рассталась со вторым мужем

Говорить о причинах разрыва Таня Мусульбес пока отказалась. Она лишь рассказала, что они с мужем по-разному видели отношения в браке.

Напомним, Таня Мусульбес и Сергей Мих поженились в феврале 2020 года. За три месяца до свадьбы с Сергеем Таня Мусульбес рассталась с первым мужем Виктором Литвиновым. Он сейчас счастливо женат и воспитывает сына, которому скоро будет год.

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