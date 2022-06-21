«Мы с Олей обойдемся молитвой»: Шаляпин вывез возлюбленную на заросшую травой дачу

Певец Прохор Шаляпин в «Телеграме» рассказал о визите на свою дачу в Подмосковье. С собой он взял возлюбленную Ольгу Сан.
«Привез Олю на дачу. Вот так вот все травой поросло. Надо, к сожалению, все это стричь, чтобы штраф не пришел. Но я думаю, что мы с Олей обойдемся молитвой. Постричь все это у меня сил нет. У Оли тем более».
По словам Прохора Шаляпина, они созданы «не для этого». «Мы просто сейчас помолимся на участке, чтобы не было пожара», — заявил Прохор Шаляпин.
Напомним, что Прохор Шаляпин в будущем планирует благоустроить свой участок. При этом он отмечал, что больших денег на строительство дома у него нет.