«Мы с ним очень дружили»: Новикова пожалела Галкина*

В пятницу, 16 сентября, Министрество Юстиции внесло Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Клара Новикова не стала критиковать коллегу по сцене.
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Юмористка призналась, что всегда тепло общалась с Галкиным, который проявлял себя с лучшей стороны.
«Максим — замечательный артист, очень мудрый, умный парень, мы с ним очень дружили», — рассказала Клара Борисовна в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Новикова отметила, что сейчас ей жаль супруга Аллы Пугачевой.
«Мне жаль, что вокруг него происходит такая история. Больше никаких комментариев у меня нет, правильно или неправильно, решает это он», — лаконично высказалась звезда.
Напомним, последние полгода Галкин и Пугачева провели в Израиле. Недавно певица с детьми вернулась в Россию, а ее муж остался за границей и продолжил гастролировать.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.