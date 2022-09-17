«Мы с ним очень дружили»: Новикова пожалела Галкина*

Новикова отметила, что сейчас ей жаль супруга Аллы Пугачевой.

«Мне жаль, что вокруг него происходит такая история. Больше никаких комментариев у меня нет, правильно или неправильно, решает это он», — лаконично высказалась звезда.

Напомним, последние полгода Галкин и Пугачева провели в Израиле. Недавно певица с детьми вернулась в Россию, а ее муж остался за границей и продолжил гастролировать.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.