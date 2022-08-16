«Мы расстались спокойно»: бывший муж Кабо назвал актрису белой вороной

Как отметил Разгуляев, сейчас он банкрот. Все его имущество отдано в конкурсную массу. Имущество в счет покрытия долга продали, а теперь Ольга Кабо пытается отсудить половину денег, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Разгуляев и Кабо расстались в 2016 году. При этом они долго не подавали на развод. Не хотели привлекать внимание общественности к своим персонам.