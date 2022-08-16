«Мы расстались спокойно»: бывший муж Кабо назвал актрису белой вороной

Бизнесмен Николай Разгуляев заявил, что его бывшая жена, актриса Ольга Кабо, не относится в категории меркантильных женщин.
«Она — белая ворона среди артистов, артисток, певиц, людей шоу-бизнеса. Я влюбился в нее. Но потом потихоньку-полегоньку все это остыло, ушло куда-то в бытовую составляющую. Мы расстались спокойно. Сели, обсудили и пришли к пониманию».
Как отметил Разгуляев, сейчас он банкрот. Все его имущество отдано в конкурсную массу. Имущество в счет покрытия долга продали, а теперь Ольга Кабо пытается отсудить половину денег, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Разгуляев и Кабо расстались в 2016 году. При этом они долго не подавали на развод. Не хотели привлекать внимание общественности к своим персонам.