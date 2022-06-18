«Мы потеряли все»: Покровский заявил, что не собирается возвращаться в Россию

По словам Максима Покровского, он допускает, что не вернется в Россию. «У нас давно идут отмены туров. Теперь же все понятно. Захочу ли я вернуться? Я уже не хочу. Но у нас родная аудитория российская. Но нам придется, мягко говоря, подождать. Мы на своих концертах не приветствуем представителей всех точек зрения», - заявил Максим Покровский.

Напомним, что Максим Покровский сделал в последнее время ряд антироссийских заявлений. Музыкант уехал в Нью-Йорк, где сейчас живет.

* Включена в реестр юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Смотрите также