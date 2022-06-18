«Мы потеряли все»: Покровский заявил, что не собирается возвращаться в Россию

Музыкант Максим Покровский в программе «Настоящее время»* заявил, что потерял все в России.
«Я в принципе, когда меня обвиняют в хайпе, ничего не отвечаю. Хайп - этому слову есть перевод. Это попытка заработать. Как можно говорить о попытке заработать с коллективом, который на территории России потерял все. Все, что я создавал в предыдущие 34 года своей жизни. О каком хайпе может идти речь с точки зрения построения логики. У меня нет взаимосвязи».
По словам Максима Покровского, он допускает, что не вернется в Россию. «У нас давно идут отмены туров. Теперь же все понятно. Захочу ли я вернуться? Я уже не хочу. Но у нас родная аудитория российская. Но нам придется, мягко говоря, подождать. Мы на своих концертах не приветствуем представителей всех точек зрения», - заявил Максим Покровский.
Напомним, что Максим Покровский сделал в последнее время ряд антироссийских заявлений. Музыкант уехал в Нью-Йорк, где сейчас живет.
* Включена в реестр юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента.