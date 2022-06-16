«Мы помирились с Йосей, но…»: Саша Черно из «Дома-2» простила мужа ради сына

Бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян вновь вместе.

На прошлой неделе Иосиф съезжал от жены и сына Стефана, но вернулся с букетом цветов и просьбой о прощении.

Саша Черно была тронута, впервые за всю их совместную историю Иосиф сделал первый шаг к примирению после ссоры.

«Мы помирились с Йосей, но... По большей части я даю этим отношениям еще один шанс только из-за сына. Чтобы потом мне не было перед ним стыдно, что я одним днем все обрубила и не постаралась. Мы очень-очень долго и мучительно уничтожали друг друга, грани перешли все! Оскорбления, рукоприкладство», — рассказала в микроблоге Саша Черно.

Саша и Иосиф договорились не копить проблемы, а сразу обсуждать любое возникшее между ними недопонимание.

Что из этого выйдет, еще вопрос. Саша Черно признается, что пока их брак так же хрупок, как и раньше, но вместе с мужем они будут стараться засеять выжженное поле.