«Мы поехали»: Юлия Салибекова из «Дома-2» увезла сыновей из Москвы после развода с Тиграном

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова развелась с мужем Тиграном после десяти лет брака и рождения троих сыновей.

После развода Тигран отправился на реалити-шоу искать новую любовь. Сейчас он строит отношения с Юлией Белой и даже уже готов жениться на ней.

А Юлия Салибекова занимается сыновьями. Во время летних каникул Юлия Салибекова решила отвезти мальчишек на море.

В микроблоге она сообщила, что она вместе с Роланом, Эльдаром и Багратом уехала из Москвы на некоторое время. Юлия Салибекова отправилась отдыхать в поселок Архипо-Осиповку под Геленджиком.