«Мы поехали с женой сына рожать»: Макаревич вспомнил, как оказался в Израиле

Как заявил Макаревич, он уделяет много времени ребенку. «Он не может находиться сам в себе. Все время требует внимания. Все время кто-то общается: мама, бабушка, я. Кто-то должен быть рядом», - заметил Андрей Макаревич.

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Напомним, что Андрей Макаревич последние месяцы живет с семьей в Израиле. Он уже не раз позволял себе негативные высказывания о России.