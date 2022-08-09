«Мы поехали с женой сына рожать»: Макаревич вспомнил, как оказался в Израиле

Музыкант Андрей Макаревич в беседе с Николаем Левшицем на грузинском радио объяснил, почему уехал из России.
«Мы поехали с женой сына рожать. Никакого отношения ко всем этим событиям это не имело. Мы уехали до того. А потом началось и уже по-другому смотрел на происходящее. Здесь помогать надо было. Маленький ребенок все время требует к себе внимания».
Как заявил Макаревич, он уделяет много времени ребенку. «Он не может находиться сам в себе. Все время требует внимания. Все время кто-то общается: мама, бабушка, я. Кто-то должен быть рядом», - заметил Андрей Макаревич.
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Напомним, что Андрей Макаревич последние месяцы живет с семьей в Израиле. Он уже не раз позволял себе негативные высказывания о России.