«Мы подтянемся»: сбежавшая из страны Лазарева* с прискорбием заговорила о Горбачеве

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Политика не стало 30 августа. Эта новость тронула многих звезд, которые дружили с ним и придерживались его взглядов.

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Сбежавшая из страны в Испанию Татьяна Лазарева* не смогла промолчать. Она также с прискорбием отреагировала на смерть единственного президента СССР и написала в смоем микроблоге строки о нем.

«В последнее время он был очень, очень одинок. И мне ужасно жалко, что я не смогла его обнять и подбодрить, пожелав ему счастливого и долгожданного пути к своей любимой Рае, о которой он говорил всегда и всегда плакал. Пусть им там будет хорошо и все можно. А мы подтянемся», - написала в соцсети телеведущая.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента