«Мы перестарались»: Александр Дугин расплакался на прощании с дочкой

«Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека. В первую очередь, это вера. Даша все детство провела в православных лагерях. Это важно. Но я хотел, чтобы она была еще и умной. Не могу сказать, глубока ли она, как философ, но она старалась двигаться в этом направлении.