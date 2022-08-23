«Мы перестарались»: Александр Дугин расплакался на прощании с дочкой

Убитый горем политолог Александр Дугин приехал на прощание с дочкой Дарьей, машину которой на минувших выходных взорвали украинские спецслужбы. Девушка скончалась на месте.
На траурной церемонии Дугин произнес прощальную речь со слезами на глазах. Невозможно представить, какую боль сейчас испытывает отец, потерявший дочь.
«Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека. В первую очередь, это вера. Даша все детство провела в православных лагерях. Это важно. Но я хотел, чтобы она была еще и умной. Не могу сказать, глубока ли она, как философ, но она старалась двигаться в этом направлении.
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Мы всегда ей говорили, что ты должна стать лучше, добрее, чище… И сейчас мне кажется, что мы перестарались», — с отчаянием сказал Дугин.