«Мы остались! Нас не так уж и мало!»: Рудковская отреагировала на отчаянные слова Собчак об опустевшей Москве

Жена Евгения Плющенко заявила, что уважает телеведущую, которая не сбежала из страны.
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

В этом году многие артисты покинули Россию. 29 сентября неожиданно уехала из страны Алла Пугачева с детьми.

По некоторым данным она отправилась в Израиль и не брала обратный билет. Уже несколько недель ходят слухи, что в эту страну собралась уехать и Ксения Собчак с семьей, но она опровергла сплетни. 

На этот раз Ксения также высказалась о своих переживаниях. Ее поразило, что Москва настолько опустела, что исчезли пробки. Телеведущая также не стала утаивать, что многие из ее друзей уехали. Сама она тревожится из-за будущего. Однако на ее пост отреагировала продюсер Яна Рудковская, которая раньше регулярно ездила в Европу.

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«Ксюша, мы остались. И нас не так уж и мало! Время все расставит на свои места! Мир уже точно не будет прежним! Замечу, что мы остались на своей родине, которая для всех нас очень много значит!

И еще, важный момент — Родину в сложное время, не бросают! И не уезжают! Я говорю за себя и свою семью! То что ты осталась — вызывает лично у меня только уважение», — высказалась Яна. 

Она также показала, как в резиновых сапогах ходит по стройке. Светская львица помогает мужу Евгению Плющенко развивать его Академию фигурного катания. Они строят новые ледовые арены.

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