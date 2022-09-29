«Мы остались! Нас не так уж и мало!»: Рудковская отреагировала на отчаянные слова Собчак об опустевшей Москве

На этот раз Ксения также высказалась о своих переживаниях. Ее поразило, что Москва настолько опустела, что исчезли пробки. Телеведущая также не стала утаивать, что многие из ее друзей уехали. Сама она тревожится из-за будущего. Однако на ее пост отреагировала продюсер Яна Рудковская, которая раньше регулярно ездила в Европу.

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