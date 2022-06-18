«Мы опять вернемся»: сбежавший в Израиль Максим Галкин – о возвращении на Родину

Телеведущий Максим Галкин с семьей скрылся в Израиле после начала российской кампании по защите Донбасса. Артист не раз осудил происходящее, чем вызвал на себя не только народный, но и гнев коллег. Также в Госдуме предложили ему не возвращаться после сказанного.

Сам Галкин с успехом дает концерты в Израиле. И выступая накануне в Хайфе, артист затронул тему возвращения на Родину. Он исполнил песню военных лет «Грустить не надо», пропев: «Нас ждет награда за все былые муки, мы опять в родной вернемся дом».

Зрители в зале, как сообщает News.ru, зрители в зале зааплодировали, уловив ностальгические настроения Галкина о родной земле.