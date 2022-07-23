«Мы опять на лежачих местах»: Исаев прилег с Корневой в автобусе «Уральских пельменей»

Шоумен Сергей Исаев из «Уральских пельменей» в «Телеграм» разместил забавный ролик. На кадрах он находится в автобусе вместе с коллегой Ксенией Корневой.
«Ну что, мы опять на лежачих местах. Как вы думаете, с кем я еду? С кем я завтракал? Ксения Андреевна. Где поедем?», - задал вопрос подруге Сергей Исаев.
«Я буду лежать вот здесь?», - заявила Ксения Корнева, показав на одно из сидений.
«Двигайся», - заметил Исаев, чем несколько смутил Корневу.
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Напомним, что накануне у «Уральских пельменей» прошел концерт в Ставрополе. Впереди выступление в Пятигорске, а затем в Анапе.