«Мы опять на лежачих местах»: Исаев прилег с Корневой в автобусе «Уральских пельменей»

Шоумены дают концерты в российских южных городах.
Сергей Исаев

Сергей Исаев. Фото: соцсети

Шоумен Сергей Исаев из «Уральских пельменей» в «Телеграм» разместил забавный ролик. На кадрах он находится в автобусе вместе с коллегой Ксенией Корневой.

«Ну что, мы опять на лежачих местах. Как вы думаете, с кем я еду? С кем я завтракал? Ксения Андреевна. Где поедем?», - задал вопрос подруге Сергей Исаев.

«Я буду лежать вот здесь?», - заявила Ксения Корнева, показав на одно из сидений.

«Двигайся», - заметил Исаев, чем несколько смутил Корневу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что накануне у «Уральских пельменей» прошел концерт в Ставрополе. Впереди выступление в Пятигорске, а затем в Анапе.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  