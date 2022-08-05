«Мы однажды вечером выпили»: как родился главный хит «Ласкового мая» — «Белые розы»

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как родилась главная песня группы «Ласковый май» — «Белые розы».
«Мы однажды выпили вечером. Я еду домой, а в голове звучит непонятная фраза. Что звучит, что за фраза. Пришел домой и с этой фразой лег спать. Утром проснулся. Выпил крепкого чая. Сел за пианино. И напасал текст. Сначала черновой, потом на чистую написал красной пастой».
Как отмечал Кузнецов, за 15 минут была готова мелодия и текст для песни «Белые розы». «Мы с Володей Марьиным записали фонограмму для «Белых роз». Юрка Шатунов приехал на студию в «Орбиту». Спел первый куплет. Я прослушал в наушниках, и мне понравилось», — рассказывал Сергей Кузнецов.
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Напомним, что Сергей Кузнецов создал основные хиты «Ласкового мая». Именно он сочинил такие хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь».