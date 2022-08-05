«Мы однажды вечером выпили»: как родился главный хит «Ласкового мая» — «Белые розы»

Как отмечал Кузнецов, за 15 минут была готова мелодия и текст для песни «Белые розы». «Мы с Володей Марьиным записали фонограмму для «Белых роз». Юрка Шатунов приехал на студию в «Орбиту». Спел первый куплет. Я прослушал в наушниках, и мне понравилось», — рассказывал Сергей Кузнецов.

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Напомним, что Сергей Кузнецов создал основные хиты «Ласкового мая». Именно он сочинил такие хиты, как «Белые розы» и «Седая ночь».