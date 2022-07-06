«Мы нужны друг другу»: покрывшая голову красным платком Агата Муцениеце предстала в храме у креста

«Я зашла в церковь, и на выходе ко мне подошла женщина, и сказала, что ее спасают мои влоги и мой позитив! В такие моменты я сажусь в машину и невольно плачу. Все не зря, думаю я в такие моменты. Все не зря. И мы с вами нужны друг другу! Простите за сентиментальность», — написала Агата Муцениеце в телеграм-канале.