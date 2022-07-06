«Мы нужны друг другу»: покрывшая голову красным платком Агата Муцениеце предстала в храме у креста

Звезда театра и кино Агата Муцениеце, которую поклонники всегда привыкли видеть жизнерадостной и позитивной, вдруг решила разрушить шаблоны.
В телеграм-канале актриса поделилась кадром, на котором предстала в неожиданном образе.
Агата Муцениеце призналась, что посещает храм. В качестве доказательства Агата Муцениеце разместила снимок, запечатлевший ее рядом с крестом на входе в церковь.
Голову Муцениеце покрыла ярко-красным платком. Задумчивый взгляд, печальное лицо, полные грусти глаза.
Агата Муцениеце в храме. Фото: соцсети
«Я зашла в церковь, и на выходе ко мне подошла женщина, и сказала, что ее спасают мои влоги и мой позитив! В такие моменты я сажусь в машину и невольно плачу. Все не зря, думаю я в такие моменты. Все не зря. И мы с вами нужны друг другу! Простите за сентиментальность», — написала Агата Муцениеце в телеграм-канале.
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