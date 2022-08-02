«Мы несли людям культуру»: почему Шатунов просил не сравнивать «Ласковый май» с «МММ»

Бондарчук отмечал, что лично ему музыкальная команда чем-то напоминает финансовую пирамиду. Прежде всего, по своей массовости и даже обману. Не секрет, что по стране в конце восьмидесятых ездили несколько групп «Ласковый май».

«Мы не обманывали людей настолько, как это получилось у «МММ». По степени популяризации могли сравниться. Но мы несли людям культуру, какую-то информацию, а «МММ» отбирали все, что было. Ну, грубо выражаясь. Но по массовости, наверное, да - сравнивать можно», - говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что группа «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов была неимоверно популярна. Коллектив собирал полные стадионы в городах СССР.