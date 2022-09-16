«Мы не знаем причин, почему она уехала»: Цой поддержала затравленную Пугачеву

Не так давно Алла Пугачева вернулась в Россию из Израиля, где она провела последние полгода. Несмотря на это, многие пользователи Сети продолжили критиковать Примадонну.

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Анита Цой попросила общественность прекратить травлю. Певица напомнила, что в свое время ее коллега «сделала очень много для страны». В поездке Пугачевой Цой не увидела ничего предосудительного.