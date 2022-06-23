«Мы не знаем, какие у него были гены»: Наталия Гулькина порассуждала о причинах смерти Юры Шатунова

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина прокомментировала смерть другой звезды 80-х – певца Юры Шатунова.

«Я, так же, как и все, проснулась утром и была ошарашена этой новостью. Учитывая то, в какой бешеном графике мы живем, у меня было ощущение, что это Первое апреля. Ну что такое? Каждый день кто-то уходит. Каждый день приходят такие жуткие новости. Человек был молод, ему еще жить и жить, впереди столько всего, что это вообще… Ну просто шок», - поделилась Наталия Валерьевна с сайтом Teleprogramma.pro.

«Но сердце – это такая история, она возрасту не подлежит. Мы не знаем, какие у него были гены, мы не знаем, какие у него родители – Юра же из детского дома. Может, на генетическом уровне слабое было сердце. А может, это были бесконечные поездки, гастроли, трудные времена – нервы, нервы. Мужчины, они ж такие, они ж все в себе носят. Бывают, конечно, редкие случаи, что поплачут, но, в основном, держат в себе».

«Насколько я помню Юру, он был именно такой. Он все время пытался показать вид, что ему параллельно, что все будет нормально, такой все время с улыбкой, с ухмылочкой. А что он в душе переживал, одному ему известно. Поэтому обширный инфаркт, на мой взгляд, – это нервы, переживания. Я так понимаю, что он вот только несколько судов прошел с Разиным. А может, на этом и не завязано – очень сложно сейчас об этом говорить. Мы – поклонники – конечно, будем искать какие-то причины. Но человека уже не вернешь, и это ужасно».