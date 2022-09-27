«Мы не видели его стариком»: Воробей — о последней тайне Моисеева

Елена Воробей в свое время плотно сотрудничала с Борисом Моисеевым, который умер после третьего по счету инсульта в своей квартире.

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Эпатажный артист, про которого все без исключения вспоминают как об очень добром и порядочном человеке, с трудом переносил свою немощность и надвигающуюся старость. Именно поэтому в последние 10 лет его практически не было видно. Моисеев стал добровольным затворником.

Как рассказала Елена Воробей, Борис Моисеев не желал даже брать трубку телефона, когда ему она пыталась звонить. Однако артистка продолжала пытаться наладить с ним связь хотя бы через сообщения. Но ни одного ответа так и не последовало…

«В этом сволочизм профессии: мы плотно общаемся и дружим, когда нас связывает работа, но как только ты выпадаешь из обоймы или случается, не дай бог, такая беда, как с Борей, очень быстро разрываются эти нити. Очень жаль, просто ужасно. Боря совсем молодой, мы не видели его стариком», — поделилась Воробей с изданием «360».