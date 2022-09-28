«Мы не должны прогибаться»: Полунин рассказал о травле в Узбекистане после танца под песню Shaman

Вечером 27 сентября известный танцор и артист балета Сергей Полунин вышел в социальную сеть, чтобы рассказать о возмутительном случае, который произошел с ним накануне на концерте в Ташкенте.

«После того, как я станцевал соло про погибших русских солдат, песня добрая, песня про то, как мы благодарны им и что мы обязательно встретимся снова с ними.

Сотрудники Фонда культурных инициатив Узбекистана решили себе позволить орать на весь театр: «Кто разрешил ему танцевать под эту песню?!» Что ее нужно было сразу выключить после того, как она зазвучала.

Позвонили себе кричать на моих сотрудников. Решили после этого не платить танцовщикам их суточные… И сверху этого решили судить нас и отсудить деньги, которые они заплатили.

И все это потому, что я станцевал под песню «Встанем» (исполняет певец Shaman. — Прим. авт.) про погибших русских солдат…» — рассказал Полунин.