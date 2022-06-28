«Мы не чужие люди»: Орлова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Ольга Орлова и Александр Карманов развелись в 2004 году. По словам певицы, бывший муж никогда не пытался ее вернуть, поскольку расставание было их общим решением.

Даже выйдя замуж во второй раз, звезда продолжила поддерживать близкое общение с экс-супругом.

«У него прекрасная семья, замечательная жена и детки. Я тоже очень счастлива в браке и живу так, как можно только мечтать. Но мы постоянно на связи, достаточно часто видимся», — поделилась Ольга в соцсети.

В числе прочего артистка и бизнесмен обсуждают вопросы, касающиеся их общего сына Артема.

«Я всегда советуюсь с ним. У нас близкие отношения, мы точно не чужие друг другу люди. Я в нем уверена, как в друге. Если вдруг у меня что-то случится, он точно придет на помощь», — резюмировала звезда.

Напомним, Орлова вышла замуж во второй раз 27 сентября 2021 года. Певица сама сообщила поклонникам радостную новость, однако не стала раскрывать личность избранника. О муже Ольги до сих пор известно лишь то, что его зовут Валерий.

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