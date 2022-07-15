«Мы к Малахову ездили»: жительницы башкирского села раскрыли правду о семье Шатунова

Женщины рассказали, что никакой родной сестры у музыканта нет.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Жительницы башкирского села Старая Отрада в эфире проекта «Оставаться людьми» рассказали о семье музыканта Юрия Шатунова.

Жительницы села Старая Отрада. Фото: кадр из проекта «Оставаться людьми»

«Вы знаете, сколько уже сюда приезжало журналистов. Мы к Малахову ездили. Уфимские журналисты были и кого только не было здесь», — заявили женщины.

«Тут вопрос о сестренке Юры Шатунова», — заявил ведущий.

«Родная, что ли? Сводная есть. Она в Москве живет. Двоюродный брат Шатунова здесь живет», — заявили женщины.

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Ранее сообщалось, что у Юрия Шатунова может быть родная сестра. Об этом рассказал дядя Саша, который торгует медом в Старой Отраде около трассы. Он знал родных музыканта.

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