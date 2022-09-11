«Мы или проснемся, или нас задушат во сне»: священник Островский не вынес интервью Собчак с Касаткиной

Батюшка заявил, что никогда теперь не сможет развидеть это шоу, впрочем, он был шокирован даже не тем фактом, что спортсменка лесбиянка и открыто говорит об этом, сколько ее высказываниями о религии.

«Вся суть глубины духовности Дарьи выражена в ее словах, что в Судный День она вряд ли вспомнит что-то там про законы Божьи; скорее она вспомнит сэндвич с хамоном, который она сейчас ест. А потом, помахивая этим хамоном, она вопрошает: «Где религия, где, где… Где главный помощник? В мире звездец происходит, где, покажите мне? Почему дети умирают? А все во что-то верят…», - рассказал отец Павел в своем телеграме.

Священник утверждает, что выглядело это все крайне омерзительно. Он напомнил Дарье, что верующие люди сейчас молятся о мире и активно оказывают помощь нуждающимся. А то, что спортсменка не замечает этого, означает лишь, что у нее стереотипное мышление, и христианство она понимает неправильно.

В итоге священник сказал, что цепенеет от ужаса, когда понимает, что на таких интервью, которые не приносят ни грамма пользы, в настоящее время выросло целое поколение.