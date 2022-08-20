«Мы ездим на службы»: жена Ильина высказалась о его уходе в монастырь

На днях заговорили о том, что 74-летний актер Владимир Ильин ушел в монастырь. Причиной стали неурядицы племянника, звезды «Интернов» Александра Ильина, но что он натворил, не сообщается.

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Жена актера прокомментировала слухи о постриге мужа. Она подтвердила, что ее супруг – человек верующий, и они регулярно ездят по святым местам поклониться, но уходить в монахи ее муж не собирался.