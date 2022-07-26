«Мы это сделали!»: Ирина Ортман из группы «Тутси» дала свой первый сольный концерт

21 июля, накануне своего дня рождения, певица Ирина Ортман дала в Москве свой первый сольный концерт, вне группы «Тутси». Послушать артистку собралось несколько сотен поклонников.

Выпускница «Фабрики звезд – 3» подготовила для зрителей акустическую программу, полностью построенную на живом звучании инструментов и собственного голоса. Никаких минусовок и бэк-вокала.

Певица исполнила свои хиты «Меняю», «Здравствуй, счастье!» и другие. Не обошлось и без легендарного «Самого, самого» группы «Тутси», который стал яркой изюминкой сольного выступления Ортман. Все песни прозвучали абсолютно иначе, нежели их привык слышать массовый зритель.