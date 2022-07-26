«Мы это сделали!»: Ирина Ортман из группы «Тутси» дала свой первый сольный концерт

21 июля, накануне своего дня рождения, певица Ирина Ортман дала в Москве свой первый сольный концерт, вне группы «Тутси». Послушать артистку собралось несколько сотен поклонников.
Выпускница «Фабрики звезд – 3» подготовила для зрителей акустическую программу, полностью построенную на живом звучании инструментов и собственного голоса. Никаких минусовок и бэк-вокала.
Певица исполнила свои хиты «Меняю», «Здравствуй, счастье!» и другие. Не обошлось и без легендарного «Самого, самого» группы «Тутси», который стал яркой изюминкой сольного выступления Ортман. Все песни прозвучали абсолютно иначе, нежели их привык слышать массовый зритель.
«Я навсегда запомню этот день. Мой первый сольный концерт состоялся. От всей души хочу поблагодарить каждого, кто нашел время разделить с нами этот праздник. Особые слова благодарности моей семье, Юрию Волеву, девочкам «Тутси» Лесе Ярославской и Маше Вебер, всем авторам, а также моей команде — Юрию Бутусову, Артему Плешкову, Андрею Филиппову, Евгению Баженову, Роману Вартаняну, Евгению Гришаеву, Вадиму Антонову и Илье Гурову. Мы это сделали!» — высказалась Ирина Ортман.
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Певица решила повторить этот волшебный опыт и поделилась, что собирается порадовать москвичей и гостей столицы еще одним сольным концертом осенью этого года, но уже с другим звучанием любимых песен.